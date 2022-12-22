زيلينسكي للكونجرس الأمريكي: المساعدات ليست إحسانا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للكونجرس الأمريكي إن تقديم المساعدات لأوكرانيا استثمار في الديمقراطية و”ليست إحسانا”، وتحدث عن المعارك الأمريكية في الحرب العالمية الثانية للضغط من أجل مزيد من المساعدة لجهود بلاده الحربية.

جاءت تصريحات زيلينسكي، يوم أمس الأربعاء، في الوقت الذي يستعد فيه الجمهوريون، الذين يشكك بعضهم بشكل متزايد في ضرورة إرسال مساعدات كبيرة إلى أوكرانيا، لتولي السيطرة على مجلس النواب الأمريكي من الديمقراطيين في الثالث من يناير/ كانون الثاني.

وحث بعض الجمهوريين على وقف المساعدات وإجراء تدقيق لتتبع كيفية إنفاق الأموال المخصصة لكييف.

وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه بالإنجليزية في جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين “أموالكم ليست إحسانا.. إنها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية نتعامل معه بأكثر الطرق مسؤولية”.

وأضاف زيلينسكي أن العالم مترابط للغاية، داعيا إلى دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري.