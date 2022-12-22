نتنياهو يعلن التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة

جدة - نرمين السيد - قال بنيامين نتنياهو، أطول رئيس وزراء بقاء فى المنصب فى إسرائيل، إنه توصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة بعد مفاوضات صعبة على غير المتوقع استمرت أسابيع مع شركاء دينيين ومن اليمين المتطرف.





وكتب نتنياهو على تويتر قبل دقائق من الموعد النهائى الذى حدده الرئيس إسحاق هرتزوج بمنتصف الليل "تمكنت من تشكيل حكومة". وأكد متحدث باسم هرتزوج تلقى إعلان نتنياهو.

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