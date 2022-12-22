زيلينسكى: الدعم الأمريكى ضرورى لتحقيق النصر على العدوان الروسى

وأعرب زيلينسكى- فى خطاب ألقاه أمام الكونجرس الأمريكى فى واشنطن، عن شكره وتقديره لأعضاء الكونجرس الأمريكى على ما قدموه من مساندة مادية وعسكرية ومعنوية، ساهمت فى صمود بلاده أمام "الحرب التى تشنها روسيا".
وأكد أن روسيا عملت على تدمير المدن والمنشآت السكنية والبنية التحتية ونشر الدمار فى أوكرانيا، مشيرا إلى أنه قوات بلاده لم تستسلم أبدا للقوات الروسية، بل أنها تمكنت من الانتصار فى العديد من الجبهات.
وأشار إلى أن أجواء واحتفالات أعياد الميلاد ربما تجرى على أضواء الشموع، وذلك بسب "الحرب الروسية" وانقطاع الماء والكهرباء فى البلاد.
وأضاف أن الحرب الروسية على بلاده مازالت مستمرة، فتقديم الدعم الأمريكى لبلاده ضرورى لتحقيق النصر على العدوان الروسى".. مشيرا إلى أنه مع السلام العادل، ولكن دون التنازل والمساومة عن الأراضى وحقوق بلاده.
وصافح زيلينسكى فى ختام كلمته، نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس ورئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى وقدم لهما علم بلاده موقع عليه بأسماء عسكريين ومدنيين من مدينة "باخنتوت" الأوكرانية، والتى تشهد قتالا متصاعدا مع القوات الروسية.
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