استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال لـ نابلس

جدة - نرمين السيد - وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف، وسط اندلاع مواجهات عنيفة وإطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، والرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط.
وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن أربعة شبان أصيبوا بالرصاص الحى أحدهم فى الظهر والرجل فى شارع عمان وحالته خطيرة جدا وأعلن عن استشهاده لاحقا، وآخران وصفت حالتهما بالخطرة، والإصابة الرابعة فى العين وحالته مستقرة، كما أصيب آخران بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط فى اليد والرأس، إضافة إلى 19 حالة اختناق بالغاز.
وبارتقاء الشاب دراغمة يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجارى إلى 224 شهيداً، بينهم 53 فى قطاع غزة.
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