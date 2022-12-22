جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ونظيرته من بنما جانينا تيوانى فى واشنطن. وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان الخطوات الملموسة للحد من عدد المهاجرين غير الشرعيين فى المنطقة، وأكدا على مركزية "إعلان لوس أنجلوس" لتنسيق الجهود فى هذا الصدد على مستوى المنطقة. وأكد وزير الخارجية الأمريكى ونظيرته البنمية أهمية الشراكة طويلة الأمد بين البلدين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تشيد بنجاحات حكومة بنما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.