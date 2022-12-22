الجيش الجزائرى: مقتل 3 إرهابيين والقبض على 5 آخرين

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بيانًا قالت فيه إن ذلك يأتى فضلا عن ضبط 219 مهاجرا غير شرعى، فى إطار عمليات عسكرية فى العديد من الولايات الجزائرية على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 14 وحتى 20 ديسمبر الجارى، من القضاء على ثلاثة إرهابيين والقبض على خمسة آخرين، واسترجاع ثلاثة رشاشات ثقيلة وبندقية رشاشة وسبعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف، بالإضافة إلى قاذف صاروخى، وبندقية قناصة وسلاح رشاش مجهول النوع، فيما تم كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع خلال عملية تمشيط.

وفى السياق ذاته، نجحت قوات الجيش الجزائرى فى ضبط 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية فى عمليات منفصلة عبر مختلف الأراضى الجزائرية.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى فى ضبط 43 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر بنحو طن واحد، فضلا عن ضبط نحو 214 ألف قرص مخدر.

وفى سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى القبض على 219 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.