مقتل وإصابة 5 جنود فى انفجار بـ كركوك

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية، قال المصدر مساء أمس الأربعاء، إن "عبوة ناسفة استهدفت عناصر الجيش العراقى ضمن منطقة الزاب الأسفل بالقرب من الحويجة فى كركوك".

وأضاف المصدر الأمنى أن "العبوة أسفرت عن استشهاد ثلاثة جنود وإصابة اثنين أخرين بجروح".

وكان قد أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، الأحد الماضى، مقتل إرهابى وإصابة آخر خلال كمين فى منطقة الرياض بكركوك.

وقال رسول - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - إن قوات الشرطة العراقية نصبت كمينا محكما قُتل خلاله إرهابى وأصيب آخر فى قرية "على السلطان" التابعة لمنطقة الرياض بكركوك، مشيرا إلى أن العملية تمت بالاشتراك مع الاستخبارات التى رصدت إصابة أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى والذى لا يزال البحث جاريا عنه.

وفى السياق ذاته، أكد يحيى رسول وجود توجيهات عليا بملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابى والثأر لقتلى قوات الشرطة الاتحادية فى كركوك.

وقال رسول - فى تصريحات لـ "واع" - إن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، أمر بتشكيل لجنة تحقيق فى الاعتداء الإرهابى الجبان الذى أسفر عن مقتل عدد من قوات الشرطة إثر انفجار عبوة ناسفة فى قرية "على السلطان" بكركوك، وملاحقة العناصر الإرهابية التى أقدمت على هذا العمل الإرهابى والقصاص العادل والعاجل منهم.

وأشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إلى أن العناصر الإرهابية لجأت إلى أساليب خبيثة بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد القوات الأمنية العراقية.