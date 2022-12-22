العالم اليوم - نفوق أكبر "إنسان غاب" في أميركا الشمالية.. عانى من مرض شائع

انتم الان تتابعون خبر نفوق أكبر "إنسان غاب" في أميركا الشمالية.. عانى من مرض شائع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 ديسمبر 2022 08:23 صباحاً - نفق رودي فالنتينو، الذكر الأكبر سنا بين قردة إنسان الغاب بأميركا الشمالية، في حديقة حيوان هيوستن عن عمر 45 عاما.

وقالت جيسيكا رييس المتحدثة باسم حديقة حيوان هيوستن إن رودي كان يتناول أدوية لعلاج مرض متقدم في القلب، لكنه كان يتصرف بشكل طبيعي قبيل وفاته يوم الثلاثاء.

وأمضى إنسان الغاب وقتا خارج مسكنه دون أن تظهر عليه أي علامات على بطء الحركة، ووجد حراسه أنه لا يستجيب لهم في وقت إغلاق الحديقة.

وأضافت رييس: "لقد تمكن من نيل كعكة إضافية قبل انتهائهم من تفقد المكان. وبعد ذلك ذهب للنوم، ثم انتهى الأمر".

وشارك رودي مسكنه مع رفيقته كيلي، أنثى إنسان الغاب التي تبلغ من العمر 42 عاما.

وأوضحت رييس أن فريقها "يراقب كيلي عن كثب. تحسبا لرؤية أي علامات على التوتر أو الحزن".

جدير بالذكر أن رودي ولد في الثامن من ديسمبر عام 1977 في حديقة حيوان غلاديس بورتر في براونزفيل بولاية تكساس، ووصل إلى حديقة حيوان هيوستن في العام التالي.

ماذا نعرف عن قردة إنسان الغاب؟