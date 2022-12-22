زيلينسكى لـ أعضاء الكونجرس: مساعدتكم لـ أوكرانيا ليست صدقة

جدة - نرمين السيد - طالب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أعضاء الكونجرس الأمريكى بمزيد من المساعدات لبلاده لمواجهة العملية العسكرية الروسية، ، قائلًا إن هذا الدعم لا يعتبر صدقة بل استثمارًا فى الأمن العالمى.





وفى كلمة له أمام الكونجرس خلال أول زيارة له خارج بلاده منذ بدء بدء العملية العسكرية الروسية فى فبراير الماضى، عبر زيلينسكى للمشرعين عن أمله فى أن يستمروا فى دعم أوكرانيا على أساس الحزبين - وهى نقطة رئيسية حيث من المقرر أن يحصل الجمهوريون على الأغلبية يوم 3 يناير المقبل.

وقال زيلينسكي: "أموالكم ليست صدقة.. إنه استثمار فى الأمن العالمى والديمقراطية"، فيما كان مرتديًا الزى الكاكى الذى كان يرتدى بشكل رسمى طوال 300 يوم من العلية العسكرية لـ روسيا.

بعد اجتماع فى البيت الأبيض مع الرئيس الديمقراطى جو بايدن، كان لخطاب زيلينسكى أن يلقى صدى لدى الجمهوريين فى مجلس النواب، الذين أعربوا عن شكوكهم المتزايدة بشأن الاستمرار فى إرسال الكثير من المساعدات إلى أوكرانيا.

وكان قد وصل الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، فى وقت سابق اليوم، لإلقاء كلمة أمام الكونجرس الأمريكى، حيث

وفى هذا الصدد، نشرت "القاهرة الإخبارية" أيضًا مقطع فيديو أثناء استقبال أعضاء الكونجرس لـ "زيلينسكى" بالتصفيق الحار لدى دخوله وكانت القاعة شبه ممتلئة، فيما رفع ثلاثة أعضاء علمًا أوكرانيًا كبيرًا أثناء دخوله.

وبعد ذلك توجه إلى المنصة التى سيلقى كلمته من خلالها حيث احتفت به أيضًا كل من كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، ونانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى.

ووفقًا لـ "رويترز" بدأ التخطيط لخطاب زيلينسكى فى أكتوبر، وفقًا لأحد مساعدى بيلوسى، عندما التقت برسلان ستيفانتشوك، رئيس البرلمان الأوكرانى، وكانت بيلوسى تحضر القمة البرلمانية الأولى لمنصة القرم الدولية فى زغرب، كرواتيا، فى ذلك الوقت.