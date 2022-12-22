العالم اليوم - "اقتراح مثير" بشأن الجيش الروسي.. وبوتين وافق سريعا

انتم الان تتابعون خبر "اقتراح مثير" بشأن الجيش الروسي.. وبوتين وافق سريعا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 ديسمبر 2022 06:22 صباحاً - اقترح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأربعاء، زيادة عدد العناصر المقاتلة في الجيش الذي يخوض هجوما في أوكرانيا، إلى 1.5 مليون عنصر من 1.15 مليون، إضافة إلى رفع سن الخدمة العسكرية.

وقال شويغو للرئيس فلاديمير بوتين الذي وافق على المقترحات خلال اجتماع لمسؤولين عسكريين "من الضروري زيادة عديد القوات المسلحة إلى 1.5 مليون عنصر بمن فيهم 695 ألف جندي متعاقد".

وأبلغ شويغو بوتين، خلال مؤتمر نهاية العام لكبار الضباط العسكريين الروس، أن هذا مطلوب "لضمان حل المشاكل المتعلقة بالأمن العسكري الروسي"، وقال إن 695 ألفا من المقاتلين يجب أن يكونوا جنودا متعاقدين محترفين، على عكس المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية.

كان بوتين قد وقع مرسوما قبل أشهر فقط لزيادة عدد الجنود 137 ألفا اعتبارا من أول يناير 2023 ليصل عددهم إجمالا إلى 1.15 مليون جندي، كما استدعى أكثر من 300 ألفا من جنود الاحتياطي في حملة تعبئة مثيرة للجدل لدعم الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

ويقول محللون عسكريون من الولايات المتحدة والغرب إن عشرات الآلاف من الجنود الروس لقوا حتفهم في الأشهر العشرة منذ بدء اجتياح روسيا لأوكرانيا.

وفي 21 سبتمبر، حين نشرت آخر حصيلة رسمية، أعلن شويغو مقتل 5937 جنديا روسيا هناك.

كما اقترح شويغو رفع الفئة العمرية للخدمة العسكرية الإلزامية لتشمل المواطنين الروس، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و30 عاما.

وفي ظل النظام الحالي، يمكن استدعاء الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما لأداء الخدمة العسكرية، على الرغم من أن شويغو وبوتين قالا مرارا إنه لا يتم إرسال المجندين للقتال في أوكرانيا.

وفي حديثه في نهاية المؤتمر، قال بوتين إنه يؤيد مقترحات شويغو.

بوتين: المأساة مشتركة

وخلال المؤتمر تحدث الرئيس الروسي عنما يحدث في أوكرانيا قائلا: