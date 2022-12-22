زيلينسكى أمام الكونجرس: هزمنا روسيا فى حرب إقناع العقول حول العالم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، أعرب زيلينسكى عن امتنانه للدعم الأمريكى فى مواجهة العملية العسكرية لـ روسيا، كما طالب بالمزيد.

قال زيلينسكى خلال الاجتماع المشترك للكونجرس: "آمل أن تلقى كلمات الاحترام والامتنان صدى فى كل قلب أمريكى"، مضيفًا فى وقت لاحق: "رغم كل الاحتمالات والسيناريوهات، لم تسقط أوكرانيا.. أوكرانيا حية وتواجه".

وأكد زيلينسكى أن أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا هزمت روسيا من خلال إقناع العقول حول العالم، مردفًا: "القوات الروسية فقدت السيطرة علينا".

وكان قد وصل الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، منذ قليل لإلقاء كلمة أمام الكونجرس الأمريكى.

وفى هذا الصدد، نشرت "القاهرة الإخبارية" أيضًا مقطع فيديو أثناء استقبال أعضاء الكونجرس لـ "زيلينسكى" بالتصفيق الحار لدى دخوله.

وبعد ذلك توجه إلى المنصة التى سيلقى كلمته من خلالها حيث احتفت به أيضًأ كل من كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، ونانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى.

ووفقًا لـ "رويترز" بدأ التخطيط لخطاب زيلينسكى فى أكتوبر، وفقًا لأحد مساعدى بيلوسى، عندما التقت برسلان ستيفانتشوك، رئيس البرلمان الأوكرانى، وكانت بيلوسى تحضر القمة البرلمانية الأولى لمنصة القرم الدولية فى زغرب، كرواتيا، فى ذلك الوقت.