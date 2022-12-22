زيلينسكى يحظى باستقبال حافل لدى وصوله الكونجرس الأمريكى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد، نشرت "القاهرة الإخبارية" أيضًا مقطع فيديو أثناء استقبال أعضاء الكونجرس لـ "زيلينسكى" بالتصفيق الحار لدى دخوله.
وبعد ذلك توجه إلى المنصة التى سيلقى كمته من خلالها حيث احتفت به أيضًأ كل من كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، ونانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى.
ووفقًا لـ "رويترز" بدأ التخطيط لخطاب زيلينسكى فى أكتوبر، وفقًا لأحد مساعدى بيلوسى، عندما التقت برسلان ستيفانتشوك، رئيس البرلمان الأوكرانى، وكانت بيلوسى تحضر القمة البرلمانية الأولى لمنصة القرم الدولية فى زغرب، كرواتيا، فى ذلك الوقت.
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