أمريكا وباكستان تبحثان جهود إلزام طالبان بحقوق الإناث بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - ونشرت الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، بيانًا قالت فيه إن الجانبين بحثا أيضًا الجهود المبذولة لإلزام طالبان بالتزاماتها المتعلقة بحقوق النساء والفتيات فى أفغانستان.
جاء ذلك خلال اجتماع بين نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان ووزير الخارجية الباكستانى بيلاوال بوتو زردارى.
تناول الاجتماع جهود باكستان المستمرة للتعافى من الفيضانات المدمرة، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات من الاقتصاد والطاقة والبيئة.
وأعربت شيرمان خلال الاجتماع عن خالص تعازيها فى لسقوط الباكستانيين الذين فقدوا أرواحهم فى الهجمات الإرهابية الأخيرة، والتزم المسؤولان بتعزيز سبل التعاون فى مكافحة الإرهاب بين البلدين.
ومن جانبها، شددت شيرمان على دعم الولايات المتحدة القوى لأوكرانيا فى مواجهة الحرب الروسية غير القانونية.
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