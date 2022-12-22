رابطة العالم الإسلامى ترفض قرار حكومة أفغانستان ضد الفتيات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" جاء ذلك فى بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، استنكر فيه أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، هذا القرار المخالف لهدى الإسلام وإجماع علماء الأمة الإسلامية، والمنتهك للقيم الدولية والإنسانية، حارماً النساء والفتيات فى أفغانستان من حقهنّ المشروع فى التعليم وعموم الشعب الأفغانى من كفاءاته النسائية للإسهام فى ازدهاره ونمائه.
وأعرب العيسى، باسم رابطة العالم الإسلامى ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن التام مع النساء والفتيات الأفغانيات وعموم الشعب الأفغانى فى هذه القضية المهمة التى حثت عليها الشريعة الإسلامية وشملت بالحث عليها الجميع من رجال ونساء، وليس من حق أحد أو جهة تحت أى ذريعة الاستثناء العام فى ذلك بإخراج النساء من طلب هذه الفريضة والفضيلة، ولا الاستثناء بتقييد ذلك بمراحل تعليمية معينة.
ودعا العيسى باسم علماء الأمة الإسلامية تحت مظلة الجامعة (رابطة العالم الإسلامى) من مفتين وكبار علماء، حكومة تصريف الأعمال الأفغانية العدول عن هذا القرار، ومن ثم سلوك جادة إجماع علماء الإسلام بمختلف مذاهبهم وطوائفهم فى هذا الشأن المهم.
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