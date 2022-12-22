بايدن: الشعب الأوكرانى يلهم العالم

جدة - نرمين السيد - وألقى الرئيس الأمريكى جو بايدن -خلال لقائه مساء اليوم الأربعاء مع نظيره الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى فى البيت الأبيض وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية- باللوم على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لما وصفه بـ"محاولته استخدام الشتاء كسلاح"، متعهدًا بمواصلة دعمه لـ"شعب أوكرانيا العظيم".

بدوره، قال الرئيس الأوكرانى متحدثًا باللغة الإنجليزية فى المكتب البيضاوى، إنه "لشرف عظيم" أن أكون فى البيت الأبيض، مضيفًا أن الدعم الأمريكى سمح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها.

وأعطى زيلينسكى بايدن ميدالية عسكرية لأحد الجنود الأوكرانيين الذين يخدمون فى الخطوط الأمامية."

واستقبل الأمريكى جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى البيت الأبيض، فى رحلة غير مسبوقة إلى واشنطن منذ بدء العملية الروسية.

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