العالم اليوم - أول مباراة بعد رحيل رونالدو.. يونايتد لربع نهائي "الرابطة"

انتم الان تتابعون خبر أول مباراة بعد رحيل رونالدو.. يونايتد لربع نهائي "الرابطة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 ديسمبر 2022 01:21 صباحاً - بلغ مانشستر يونايتد ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بفوزه على ضيفه بيرنلي، متصدر الـ"شامبيونشيب" 2-صفر، الأربعاء، في أول مباراة يخوضها "الشياطين الحمر" بعد مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الفريق.

وعادت عجلة البطولات الأوروبية للدوران بعد انتهاء مونديال قطر بتتويج الأرجنتين على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وخاض يونايتد مباراته الأولى بعد قرار فسخ عقد رونالدو، على خلفية مقابلة مثيرة أجراها أفضل لاعب في العالم 5 مرات، انتقد فيها النادي ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.

ويدين يونايتد بفوزه إلى الدنماركي كريستيان إريكسن الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 27، قبل أن يضيف ماركوس راشفورد الثاني (57).

وأقحم تن هاغ 5 لاعبين خاضوا غمار المونديال، هم البرتغالي برونو فرنانديش والبرازيلي كاسيميرو والهولندي تيريل مالاسيا، إلى جانب راشفورد وإريكسن.

وقارع بيرنلي الذي يشرف على تدريبه قائد مانشستر سيتي السابق البلجيكي فنسان كومباني مضيفه على ملعبه "أولد ترافورد"، قبل أن تهتز شباكه بتسديدة من مسافة قريبة من أريكسن بعد تمريرة من آرون وان بيساكا.

وضاعف راشفورد النتيجة بعد قرابة ساعة من صافرة البداية إثر مجهود فردي رائع، حيث توغل من منتصف الملعب إلى منطقة جزاء بيرنلي وسدد في الشباك.

وفاز تشارلتون من الدرجة الثالثة على برايتون بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما سلبا، ونوتنغهام فورست على بلاكبيرن 4-1.

وكانت أندية ولفرهامبتون وساوثمبتون ونيوكاسل وليستر سيتي حجزت بطاقتها الثلاثاء، بينما يختتم الدور الرابع الخميس بلقاء قمة يجمع مانشستر سيتي وليفربول حامل اللقب.