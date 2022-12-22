العالم اليوم - بايدن: بوتين لا ينوي وقف "الحرب الوحشية" على أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 ديسمبر 2022 12:22 صباحاً - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه نية لوقف "هذه الحرب الوحشية" ضد أوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

ووصف بايدن ما يفعله بوتين بأنه"مروع"، إذ "يستهدف دور الأيتام والمدارس" في أوكرانيا. وتابع بايدن مخاطبا زيلينسكي: "إنك منفتح على السعي لتحقيق سلام عادل، لكن بوتين ليست لديه نية لوقف هذه الحرب الوحشية".

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