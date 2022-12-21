وزير الخارجية اللبنانى يؤكد ضرورة استمرار المساعدة الأمريكية لبلاده

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب ضرورة استمرار المساعدة الأمريكية للبنان خصوصا الدعم للجيش اللبنانى وللقوات الأمنية اللبنانية.





جاء ذلك فى بيان لوزارة الخارجية اللبنانية حول ما دار فى لقاء بو حبيب اليوم مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى السيدة باربارا ليف فى مقر وزارة الخارجية فى واشنطن والتى يزورها بو حبيب حاليا.

وشدد "بو حبيب" على أهمية استمرار المساعدات فى ظل الوضع الاقتصادى غير المسبوق، والأزمة السياسية التى تنعكس على الاستحقاق الرئاسى، والخطر الذى يهدد لبنان بهويته – على حد تعبيره - بسبب عدم إيجاد الحلول المستدامة لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وضرورة تغيير المجتمع الدولى مقاربته لهذا الملف.

وأوضحت الوزارة أنه اللقاء تم خلاله البحث فى آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، لا سيما الانتخابات الرئاسية، والإصلاحات المنتظرة بالإضافة إلى إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وملف النازحين السوريين.

من جانبها، شددت "ليف"، خلال الاجتماع، على ضرورة تحمل أصحاب القرار فى لبنان مسؤولياتهم الوطنية والمضى قدما بانتخاب رئيس جديد للجمهورية كخطوة أساسية للبدء بمعالجة الأزمات المتراكمة.

وأكدت أن ما يواجهه لبنان هو مختلف وأشد خطورة من أزماته السابقة، وحتى أشد تعقيدا من الأزمات الإقليمية فى المنطقة التى تتولى متابعتها بحكم نطاق عملها.