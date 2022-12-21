البيت الأبيض: بايدن وزيلينسكى يناقشان شكل السلام العادل

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول الأمريكى فى تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "ليس لدى أدنى شك فى أنهم سيتحدثون عن رؤية الرئيس زيلينسكى عن السلام العادل وكيف يبدو ذلك، وما هى مكونات ذلك وكيف يمكننا مساعدة أوكرانيا للوصول إلى هذه النقطة".

ويزور الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى واشنطن فى أول رحلة خارجية له منذ بدء الحرب الروسية على بلاده.

وأضاف كيربى أن زيارة الرئيس الأوكرانى تأتى فى الوقت الذى تدخل فيه الحرب مرحلة جديدة، وحول ذلك أفاد قائلا "نحن فى مرحلة جديدة، إذا صح التعبير. مع حلول فصل الشتاء، صعد بوتين من هجماته على البنية التحتية المدنية والأهداف المدنية وقدرات الدفاع الجوى هى الآن أهم قدرة تحتاجها أوكرانيا ويجب أن تضطر إلى المساعدة فى الدفاع عن نفسها".

وتابع أن "هذا كان وقتًا مناسبًا ليجلس الزعيمان وجهًا لوجه ويتحدثا عن كيف نحاول فى النهاية العمل نحو ما أسماه الرئيس زيلينسكى بالسلام العادل".

وألقى كيربى باللوم على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لعدم اهتمامه بالدبلوماسية فى هذه المرحلة من العملية العسكرية.

وفى سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن تفويض وزير خارجيته أنتونى بلينكن لسحب ما يصل إلى مليار دولار من المواد والخدمات الدفاعية من وزارة الدفاع لتقديم المساعدة لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكى -فى بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى اليوم: "بموجب السلطة المخولة لى فى دستور الولايات المتحدة وقوانينها، بما فى ذلك المادة 621 من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، أفوض وزير الخارجية بموجب القانون الأمريكى للمساعدات الخارجية سحب ما يصل إلى مليار دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكرى، لتقديم المساعدة لأوكرانيا واتخاذ القرارات المطلوبة بموجب هذه المادة لتوجيه مثل هذا السحب".

جدير بالذكر أن سلطة السحب الرئاسى تسمح للولايات المتحدة بنقل المواد والخدمات الدفاعية من المخزون بسرعة دون موافقة الكونجرس فى استجابة لحالة طارئة.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، اليوم، أن الولايات المتحدة ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار تتضمن تسليم أول شحنة من منظومة الدفاع الجوى الصاروخى "باتريوت".

وقال الوزير الأمريكى -فى بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى: "سنقدم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا 1.85 مليار دولار، بما فى ذلك تسليم أول شحنة من منظومة باتريوت الدفاعية الجوية".

وأضاف "بينما تواصل روسيا هجماتها على البنية التحتية الحيوية فى أوكرانيا، ترحب الولايات المتحدة بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى واشنطن العاصمة اليوم لتأكيد التزامنا الدائم تجاه شعب أوكرانيا"، وأفاد بأن الكرملين حاول على مدى الأيام الثلاثمائة الماضية، محو أوكرانيا من الخريطة وفشل فى ذلك.

وتابع "والآن، تحاول روسيا تسليح الشتاء من خلال تجميد وتجويع المدنيين الأوكرانيين وإجبار العائلات على ترك منازلهم، ورداً على ذلك، سيعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن دعم أوكرانيا بقدرات عسكرية جديدة وإضافية مهمة لمساعدتها فى الدفاع عن نفسها من الهجوم الروسى غير المبرر".

وأشار إلى أنه سمح وفقا لتفويض من الرئيس، بالسحب الرئاسى الـ28 للأسلحة والمعدات الأمريكية لتحويلها إلى وكرانيا منذ أغسطس 2021، قائلا إن هذا السحب البالغ مليار دولار سيوفر لأوكرانيا قدرات دفاع جوى وقدرات هجومية دقيقة، بالإضافة إلى الذخائر الإضافية والمعدات الحيوية التى تستخدمها أوكرانيا بشكل فعال للدفاع عن نفسها فى ساحة المعركة.

وأفاد بلينكن بأن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت عن 850 مليون دولار إضافية للمساعدة الأمنية لأوكرانيا اليوم فى إطار مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، مما يرفع إجمالى المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى 21.9 مليار دولار منذ بداية الإدارة الأمريكية الحالية.

وبحسب بلينكن، تشمل مساعدة اليوم لأول مرة نظام باتريوت للدفاع الجوى، القادر على إسقاط صواريخ كروز والصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع أكثر من 50 من الحلفاء والشركاء فى جميع أنحاء العالم لدعم شعب أوكرانيا وهو يدافع عن حريته واستقلاله بشجاعة وتصميم لا حدود لهما.

وشدد على الاستمرار فى دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، حتى تتمكن كييف من الاستمرار فى الدفاع عن نفسها وتكون فى أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات عندما يحين الوقت.

واختتم وزير الخارجية الأمريكى بيانه بالقول إنه يمكن لروسيا وحدها أن تنهى هذه الحرب اليوم. وإلى أن يتم ذلك، فإننا نقف متحدين مع أوكرانيا.