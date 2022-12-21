رئيس أوكرانيا لـ«بايدن»: نقدر ما تقدمه واشنطن لنا من مساعدات

جدة - نرمين السيد - قال فولوديمير زيلينسكى الرئيس الأوكرانى، إنه من دواعى فخرى أن أكون بواشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكى جو بايدن، وأوكرانيا تقدر ما تقدمه أمريكا من مساعدات، موضحًا أن الوضع فى أوكرانيا كان صعبًا جدًا والآن سيطرنا على الوضع بسبب دعم أمريكا أولًا، وسوف نتناول العديد من التحديات التى تواجه أوكرانيا وأوروبا والطاقة والوضع فى أرض المعركة.





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