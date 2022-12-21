العالم اليوم - أخبار سيئة من المستشفى.. بيليه يعاني فشل الكلى والقلب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 11:20 مساءً - أعلن مستشفى في ساو باولو حيث يعالج أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، عن "تطور" في إصابته بالسرطان وحاجته إلى "رعاية أكبر لعلاج فشل الكلى والقلب".

ودخل بيليه الملقب بـ"الملك" صاحب الـ82 عاما إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في 29 نوفمبر، لإعادة تقييم علاجه الكيميائي بعد اكتشاف ورم في القولون في سبتمبر 2021.

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