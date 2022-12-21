أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار تشمل منظومة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 10:28 مساءً - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأربعاء، أن واشنطن ستزود أوكرانيا بنظام دفاع جوي باتريوت، كجزء من حزمة مساعدات أمنية إضافية بقيمة 1.85 مليار دولار، لأول مرة، مشيرًا إلى أن المنظومة قادرة على إسقاط صواريخ كروز، والصواريخ الباليستية قصيرة المدى، كما يمكنها استهداف الطائرات، على مدى أعلى مما كانت تصل إليه القدرات الأوكرانية سابقًا.

وسيخصص مليار دولار من تلك الأموال، لتوفير قدرات دفاع جوي موسعة ودقيقة لأوكرانيا، وكذلك ذخائر إضافية ومعدات تستخدمها أوكرانيا بفعالية كبيرة للدفاع عن نفسها.

وقال بلينكن إن ذلك يجلب إجمالي المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى كييف إلى 21.9 مليار دولار منذ تولي بايدن الرئاسة.

وقال إن وزارة الخارجية أعلنت أيضًا عن 850 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا تحت مبادرة “المساعدات الأمنية لأوكرانيا”، مشيرًا إلى أن هذه هي الحزمة الـ28 من المساعدات الأميركية المقدمة لأوكرانيا منذ أغسطس 2021.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة تركز بشدة على توفير أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا.