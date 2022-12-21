الملك والرئيس المصري يؤكدان اعتزازهما بمستوى العلاقات والتنسيق بين البلدين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 10:08 مساءً - دوت الخليج :- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اعتزازهما بمستوى العلاقات والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيزها في المجالات كافة.

وشدد الزعيمان خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، على هامش الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، على إدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا المنطقة.

وتناول اللقاء آخر المستجدات بالمنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتم التأكيد على ضرورة الدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي للوصول إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، فضلا عن أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية.

وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من البلدين.

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