وزير الدفاع الروسى: 27 دولة أنفقت 97 مليار دولار لإمداد أوكرانيا بالسلاح

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 09:29 مساءً - قال وزير الدفاع الروسى سيرجي شويجو إن 27 دولة أنفقت97 مليار دولار في إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، موضحا أن بلاده ستواصل قصف البنية التحتية الأوكرانية ونتخذ كل الاحتياطات لتجنب المدنيين.

وأضاف، فى تصريحات أبرزها موقع "سكاى نيوز" الإخبارى اليوم الأربعاء، أن موسكو تمكنت من تدمير الإمكانيات العسكرية الأوكرانية.

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية والبيلاروسية تجريان تدريبات عسكرية مشتركة بمقاطعة بريست في بيلاروس.

وذكرت الوزارة - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن المجموعة العسكرية الإقليمية المشتركة بين روسيا وبيلاروس تجري تدريبات قتالية في إطار التنسيق القتالي.

وكانت الدفاع الروسية قد أكدت - في وقت سابق - أن نحو 9 آلاف عسكري روسي ومئات المركبات المدرعة ستصل إلى بيلاروس لتشكيل المجموعة العسكرية الإقليمية المشتركة.

في السياق، أعلنت الوزارة أن قواتها دمرت منصة إطلاق ذاتية الدفع تابعة لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز Buk-M1 ورادار لتحديد الأهداف من طراز P-18 في خيرسون.

وذكرت الوزارة أنه تم تدمير محطة رادار تابعة لمنظومة الصواريخ الأوكرانية S-300 المضادة للطائرات في دونيتسك، إضافة إلى تدمير ثلاثة مدافع أمريكية الصنع من طراز M-777 في خيرسون ودونيتسك، وتدمير حظيرتين للأسلحة والمعدات العسكرية أجنبية الصنع في زابوروجيا ودونيتسك.

وأضافت أنه تم أيضا تدمير مستودعين لذخيرة المدفعية في خاركوف وزابوروجيا، وراجمة صواريخ من طراز "جراد" في دونيتسك، إلى جانب إسقاط طائرة أوكرانية من طراز Su-25 ومروحية من طراز Mi-8 في دونيتسك.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغ 348 طائرة و187 مروحية و2691 طائرة دون طيار، و399 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و7179 دبابة ومدرعة أخرى، و932 راجمة صواريخ، و3696 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و7693 مركبة عسكرية خاصة.