عاجل- القاهرة الإخبارية: أمريكا تعلن دعم أوكرانيا بمليار و850 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - أعلنت واشنطن، اليوم الأربعاء، عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار و850 مليون دولار، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، إذ تتضمن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا منظومة باتريوت.





وزار الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، واشنطن، اليوم الأربعاء، حيث يلتقى الرئيس الأمريكى جو بايدن، وإلقاء كلمة أمام جلسة للكونجرس فى أول رحلة خارجية له منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير الماضى.

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