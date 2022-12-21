العالم اليوم - بعد أيام من هزيمته فرنسا.. ميسي يمدد عقده ويبقى في باريس

انتم الان تتابعون خبر بعد أيام من هزيمته فرنسا.. ميسي يمدد عقده ويبقى في باريس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 09:22 مساءً - بعد أيام من هزيمته للمنتخب الفرنسي ورفعه كأس العالم، توصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاتفاق "حاسم" مع ناديه باريس سان جرمان بشأن مستقبله.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" والصحفي فابريتسيو رومانو المختص بأخبار الانتقالات، توصل ميسي لاتفاق مبدئي مع سان جرمان، حول تمديد عقده لعام إضافي.

ووفقا للأنباء، سيمدد ميسي حتى عام 2024، مما يعني تمديد عقده لعام إضافي، فيما كان سينتهي العقد في صيف 2023.

ولم يعلن عن القيمة المالية للعقد الجديد، الذي يتوقع أن يكون ضخما.