ألمانيا تهدى تشيك 15 دبابة حديثة.. مكافأة على دعمها لأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 08:27 مساءً - تسلمت وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، اليوم ، مفتاح رمزي لأول دبابة "ليوبارد 2 إيه 4" الحديثة، من أصل 15 دبابة، أهدتها وزارة الدفاع الألمانية لبلادها.

ووفقًا لوسائل الإعلام التشيكية، قالت تشيرنوخوفا أثناء تسلمها المفتاح "تعتبر دبابة (ليوبارد 2إيه4) التي نتسلمها اليوم، "بالنسبة للجيش التشيكي انتقال إلى المعدات العسكرية الحديثة، وتوديع المعدات السوفيتية القديمة".

وأضافت أن الدبابات الـ 14 المتبقية ستنقلها وزارة الدفاع الألمانية إلى التشيك في العام المقبل.

وسيهدي الجيش الألماني 15 دبابة من طراز"ليوبارد 2 إيه 4" الحديثة إلى جمهورية التشيك، مكافأة لها بعد ما فقدته من مخزونها الحربي، على خلفية دعم أوكرانيا ضد روسيا.

إلى ذلك، أشارت وسائل إعلام روسية، إلى أن المعدات العسكرية التي سلمتها براغ لأوكرانيا تقدر بـ 4.5 مليار كرونة (نحو 200 مليون دولار).

ويشار إلى أن "الدفاع الألمانية"، تعتزم مكافأة شركائها في سلوفاكيا وسلوفينيا على دعمهم لأوكرانيا بنفس الطريقة.