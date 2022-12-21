محلل عسكرى لـ«القاهرة الإخبارية»: زيارة زيلينسكى لـ«واشنطن» مجاملة معنوية

جدة - نرمين السيد - قال المحلل العسكرى والاستراتيجى خالد حمادة، إن زيارة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا تعنى أن "كييف" أصبحت حليفًا لأمريكا تُدافع عن مصالح "واشنطن".





وأضاف "حمادة" فى مداخلة عبر "سكايب" بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن الزيارة تأتى فى إطار المجاملة المعنوية حتى يستشعر منها الأوكرانيون بأنهم ليسوا بمفردهم. وأشار إلى أن زيارة الرئيس الأوكرانى لم تضفْ ميدانيًا أى شىء، وأكد أن الحرب من وجهة نظر الولايات المتحدة لها عدة أوجه أبرزها استمرار الاستنزاف الروسى مع القناعة بأنه لا يمكن رد القوات الروسية إلى ما كانت عليه فى السابق. ويستقبل الرئيس الأمريكى جو بايدن فى البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قبل أن يلقى كلمة أمام "الكونجرس"، وتعتبر هذه الزيارة التى سيُعلن خلالها عن حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا وُصفت بـ"الكبيرة" تشمل أنظمة دفاعية متطورة.

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