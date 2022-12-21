البحرين: تشيد بإعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية البحرينية "بنا" أن إعادة انتخاب مصر يعد تقديرًا دوليًا لدورها الريادى وسياستها الخارجية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ترسيخ السلام الإقليمى والعالمى وتسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية، ودعمها لجهود إعادة الإعمار وتعزيز التنمية المستدامة لاسيما فى دول الاتحاد الإفريقى، متمنية لمصر قيادة وحكومة وشعبًا دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

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