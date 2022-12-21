وزير الدفاع اللبنانى يقرر تجميد تراخيص حمل الأسلحة

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الدفاع فى قراره أن مخالفة أحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وخاصة الملاحقات القضائية.

يأتى ذلك قبل أيام من بدء احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية والتى ينتشر فيها إطلاق النار العشوائى فى الاحتفالات.

واستثنى القرار تراخيص حمل الأسلحة بصفة عسكرية أو دبلوماسية أو رسمية ولمرافقى الوزراء والنواب الحالين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

وكان وزير الداخلية والبلديات فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضى بسام مولوى وجه أمس فى تعميم رسمى باتخاذ التدابير الرادعة والصارمة لمنع إطلاق النار بمناسبة أعياد الميلاد بلبنان لعدم تعريض حياة المواطنين فى كافة المناطق اللبنانية للخطر، وحفاظا على سلامة الطائرات القادمة الى لبنان والمغادرة منه.

ولفت فى تعميمه إلى أن قيادة جهاز أمن المطار أشارت بموجب كتاب إلى أنه، بمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية فى كل عام، يتم اطلاق النار بكثافة من قبل المواطنين فى مختلف المناطق اللبنانية، وبخاصة فى محافظتى بيروت وجبل لبنان، ممّا يؤدّى إلى تساقط الرصاص الطائش بغزارة فى حرم المطار وعلى المدرجات وبالقرب من أماكن جثوم وهبوط وإقلاع الطائرات وعلى سطوح مبانى المطار مما يشكل خطراً على سلامة الطيران المدنى.