زيارة زيلينسكى لواشنطن.. من ركام الحرب إلى أسوار البيت الأبيض (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل الإعلام الدولية، فأن الزيارة التى بدأها الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى اليوم الأربعاء، للولايات المتحدة الأمريكية والتى سيلتقى خلالها بالرئيس جو بايدن والعديد من قيادات الكونجرس الأمريكى، تهدف إلى توفير المزيد من الدعم العسكرى الذى تقدمه واشنطن لبلاده لمواجهة القوات الروسية خلال الحرب التى تدور رحاها الآن فى أوكرانيا.
كما أنه من المتوقع أن يقوم زيلينسكى بزيارة البيت الأبيض والكونجرس الأمريكى وإجراء محادثات مع أعضاء لجنة الدفاع الوطنى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، كما أنه من المتوقع أن يلقى كلمة أمام الكونجرس فى وقت لاحق اليوم.
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