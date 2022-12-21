الناتو: المهمة الدفاعية للحلف واجب كل قادته وضباطه رغم اختلاف الجنسيات

جدة - نرمين السيد - اختتمت بمقر حلف شمال الأطلنطى "ناتو" فى بروكسيل اليوم الأربعاء، أعمال برنامج اللقاء التعارفى لقادة الوحدات العسكرية الجدد التابعة للحلف من كافة دوله الأعضاء وذلك فى إطار برامج الشئون النفسية لقيادة قوات الحلف والتى جعلت من اللقاء مناسبة سنوية فى نهاية كل عام للضباط الجدد الملتحقين بوحدات الحلف و تشكيلاته.





وبحسب بيان حلف الناتو بدأت أعمال برنامج اللقاء التعارفى فى الفترة من السابع وحتى الثامن عشر من الشهر الجارى وتم اليوم تكريم القادة الجدد فى حفل حضره يانس ستولينبيرج الأمين العام للحلف ومسئوليه المدنيين والعسكريين، وقد أقيمت فعاليات البرنامج التى تضمنت محاضرات للتعريف بمهام الحلف وأهدافه وقواعد العمل العسكرى لمنتسبيه بإشراف من إدارة التعاون الدفاعى التى يقودها الكلونيل جوان مارتينيز اسبيرازا المدير العام للإدارة. وأشار البيان إلى أن الكلونيل جوان أكد فى حفل اكتمال الدورة أن رسالة حلف شمال الأطلنطى فى تأمين المواطن الأوروبى من التهديدات الأمنية والإرهابية تعد هدفا مشتركا وساميا تتوحد عليه كافة قيادات الجيوش الأوروبية من أعضاء الحلف بغض النظر عن جنسياتهم وأن البرنامج يستهدف دمج الفكرى العسكرى للقادة المنضمين إلى تشكيلات الحلف المقاتلة فى مفاهيم محددة تسمو فوق الانتماءات لهذا البلد أو ذاك و بغض النظر عن خلفياتهم العسكرية المتنوعة فى بلدانهم الأصلية.

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