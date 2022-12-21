خطاب للكونجرس.. القاهرة الإخبارية تستعرض أجندة زيارة زيلينسكى لأمريكا

جدة - نرمين السيد - يستقبل الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأربعاء، فى البيت الأبيض، نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قبل أن يلقى كلمة أمام "الكونجرس"، وتعتبر هذه الزيارة التى سيُعلن خلالها عن حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا وُصفت بـ"الكبيرة" تشمل أنظمة دفاعية متطورة.





وقال رامى جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن العاصمة الأمريكية تستعد لزيارة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بعد دعوة نظيره الأمريكى جو بايدن، ومن المتوقع أن يجتمع "زيلينسكى" مع مجموعة من قادة وأعضاء الكونجرس الأمريكى. وأضاف "جبر" خلال رسالة على الهواء بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيارة الرئيس الأوكرانى كانت "سرية" بسبب تحفظ البيت الأبيض والإدارة الأمريكية ورغبتهم فى عدم الإفصاح عن هذه الزيارة نظرًا لمخاوف أمنية كثيرة تُحيط بـ "زيلينسكى". وأوضح أن الرئيس الأوكرانى من المقرر أن يعقد اجتماعًا مع "بايدن" تأكيدًا على استمرار المساعدات الأمريكية لـ"كييف"، وأكد على عدم وجود أطراف غربية ستكون حاضرة وأن أجندة الزيارة وضعها البيت الأبيض والكونجرس.

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