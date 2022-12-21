بوتين: سنحقق أهدافنا رغم أعمال الناتو العدائية.. ونواصل دعم القدرات النووية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين خلال اجتماعه مع كبار القادة العسكريين فى الجيش الروسى، بأن الأعمال القتالية أكدت جاهزية القوات الروسية، وسنحقق أهدافنا رغم الأعمال العدائية للناتو.

وتابع بوتين، نحن نعرف ممارسات الناتو جيدا وسنعزز قدراتنا، مشيرا إلى أنه تم نشر صواريخ أفانجارد العابرة للقارات، كما سيتم تعزيز القوات البحرية بمزيد من صواريخ سيركون.

وفيما يخص العملية العسكرية بأوكرانيا، قال بوتين، إنه لدينا احتياطى كاف من الجنود لعملية أوكرانيا، وسيتم تنفيذ جميع أهداف العملية العسكرية وتوفير الأمن للمواطنين بجميع المناطق فى كييف.

وأوضح الرئيس الروسى، أن العمليات فى أوكرانيا أظهرت أهمية المسيرات، لذلك سنعمل على توسيع صناعة المسيرات فورا، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".