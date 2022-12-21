العالم اليوم - فيديو لمراسلة تلفزيونية في موقف مرعب.. والسبب "مزحة"

انتم الان تتابعون خبر فيديو لمراسلة تلفزيونية في موقف مرعب.. والسبب "مزحة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 05:18 مساءً - تعرضت مراسلة كانت تغطي أخبار الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، لموقف مرعب، بعدما فاجأها رجل يرتدي تميمة فريق "أوكلاهوما سيتي ثاندر".

وبينما كانت المراسلة بروك أولزيندام تستعد للظهور في بث مباشر، اقتربت التميمة منها دون أن تلاحظ ذلك، لتتسبب بخوفها عندما التفتت نحو الوجه الذي وقف جانبها.

وأظهر مقطع فيديو أولزيندام وهي تنفجر ضاحكة بعد اكتشافها للمقلب الذي وقعت ضحيته.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أولزيندام لمثل هذه المقالب، إذ سبق لها أن صورت بمقلب مماثل من تميمة فريق "نيو أورلينز بيليكانز".