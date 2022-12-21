العالم اليوم - ماذا قال لاعبو المغرب بعد استقبالهم من الملك محمد السادس؟

انتم الان تتابعون خبر ماذا قال لاعبو المغرب بعد استقبالهم من الملك محمد السادس؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 05:18 مساءً - أبدى لاعبو منتخب المغرب لكرة القدم سعادتهم بالاستقبال الحاشد الذي أقيم لهم عند الوصول إلى المملكة، قبل توشيحهم بأوسمة من قبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس في العاصمة الرباط.

ووصل أسود الأطلس إلى مطار "الرباط - سلا"، شمالي العاصمة، ثم نقلوا عبر حافلة، وسط حشود شعبية خرجت لأجل تحية اللاعبين الذين حققوا إنجازا في مونديال قطر، عبر التأهل إلى دور نصف النهائي من البطولة.

ومنتخب المغرب هو أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى دور نصف النهاية من المونديال، فيما كان أسود الأطلس قد تأهلوا لدور الـ 16 في مونديال 1986.

وبعدما عبرت حافلة أسود الأطلس شوارع مدينتي سلا والرباط، جرى استقبال اللاعبين في القصر الملكي بالرباط، إلى جانب أمهاتهم.

وعقب الحصول على أوسمة ملكية، أقيمت مأدبة عشاء على شرف لاعبي منتخب المغرب الذين شاركوا اللحظات التاريخية عبر حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي.

قال مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، إن الاستقبال من قبل ملك المغرب كان مذهلا "وأنا أشكره على ما يقوم به لأجل الشعب ولأجل الرياضة المغربية".

أشرف حكيمي: "لم نكن نعتقد أن إنجازنا سيكون له كل هذا الأثر الكبير"، ثم أضاف "انتظرنا طويلا شرف لقاء الملك، ولقد كان لقاء سعيدا للغاية".

قال يوسف النصيري، إنه ممتن لبداية مساره الكروي في أكاديمية محمد السادس، قائلا إنه ما كان سيبلغ ما بلغ، لولا استفادته من تلك المؤسسة التي كانت نقطة فارقة في حياته.

حارس مرمى منتخب المغرب، ياسين بونو: "ثمة إحساس كبير عندما تكون مغربيا، فتشعر بحب بلادك، ويكون هناك استقبال من الناس ومن جلالة الملك، نشكر الجميع ونتمنى أن نقدم مستوى يجعل المغاربة فخورين بنا".

أكد لاعب منتخب المغرب، يحيى جبران، أنه كان شرفا للاعبي المنتخب أن يجري استقبالهم من الملك "نحن نشكره، وأملنا أن تتكرر هذه الإنجازات".