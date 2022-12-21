العالم اليوم - فيديو.. الشيف نصرت يكسر قوانين النهائي ورد قاس من ميسي

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. الشيف نصرت يكسر قوانين النهائي ورد قاس من ميسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 05:18 مساءً - أثار الشيف التركي الشهير نصرت غوكجه الجدل كثيرا خلال احتفالات نهائي كأس العالم 2022، بسبب دخوله "غير المبرر" واحتفاله مع نجوم الأرجنتين، أبطال العالم.

ومع انتهاء المباراة النهائية لمونديال قطر، وتتويج منتخب الأرجنتين بالكأس، تجول اللاعبين مع عائلاتهم والمقربين منهم، بالكأس الذهبية، داخل استاد لوسيل.

وبعدها بدقائق، بدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالتعبير عن استغرابهم من وجود الشيف التركي الشهير وسط اللاعبين، وحمله الكأس الذهبية.

وانتشرت لقطات لنصرت وهو يحمل كأس العالم بيديه، بعد أن طلب حملها من اللاعبين، وهو مخالف لقوانين الاتحاد الدولي، التي تمنع أشخاص من العامة ومشجعين من لمس الكأس.

بعدها ظهر فيديو كشف تجاهل ميسي للشيف التركي بشكل واضح، رغم إلحاح نصرت على التقاط صورة مع أفضل لاعب في البطولة.

وبعد لحظات الإصرار، وافق ميسي على التقاط صورة على مضض، نشرها الشيف التركي على حسابه، لكنه تعرض لحملة سخرية بعد كشف حقيقة تلك الواقعة، وطريقة حصوله على الصورة.

وكان الشيف التركي قد اشتهر في الأعوام الأخيرة، بنشره فيديوهات وهو يرش الملح على قطع شرائح اللحم التي يقدمها في مطعمه. وأصبحت حركة "رش الملح" أيقونة عالمية مرتبطة به، جعلته شخصا معروفا عالميا، ودفع أكبر نجوم الرياضة والفن للتوجه إلى المطعم، وتصوير فيديوهات له وهو يرش الملح على وجباتهم.