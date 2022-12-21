نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الملك والسيسي والسوداني يعقدون مباحثات ضمن آلية التعاون الثلاثي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 05:05 مساءً - دوت الخليج :- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مباحثات ثلاثية، اليوم الثلاثاء، على هامش الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان الثلاثة، ضمن آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق.

وتم التأكيد على ضرورة البناء على ما تم إنجازه واستكمال المشروعات المشتركة وتسريع تنفيذها وتذليل العقبات أمامها، بما يحقق مصالح الدول الثلاث وطموحات شعوبها.

كما تناولت المباحثات أهمية استدامة آليات متابعة تنفيذ المشاريع على مستوى الوزراء والمسؤولين في الدول الثلاث، خصوصا في مجالات الربط الكهربائي والطاقة والأمن الغذائي، بما يحقق التكامل على المستوى الإقليمي.

وتطرقت المباحثات إلى آخر التطورات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المباحثات كبار المسؤولين من البلدان الثلاثة.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملك والسيسي والسوداني يعقدون مباحثات ضمن آلية التعاون الثلاثي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.