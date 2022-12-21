بوتين: أوكرانيا دولة شقيقة.. والغرب يتخذ خطوات كبيرة لإضعاف بلادنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين خلال ترأسه اجتماعا موسعا لقيادات الدفاع الروسية، أن الغرب نجح فى هدفه ووضعنا فى مواجهة أوكرانيا، كذلك دعم خصومنا الإرهاب فى أراضى روسيا، مطالبا الغرب بالعودة لطاولة المحادثات.

وتابع بوتين، بأن أوكرانيا دولة شقيقة والغرب مسؤول عن الصراع، لذك لا يمكن لوم روسيا عما حدث فى كييف، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.