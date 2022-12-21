شويجو: الغرب يسعى لابتزاز روسيا.. والإعلام لا ينظر لجرائم كييف

جدة - نرمين السيد - كشف وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا إنه "تم استدعاء 300 ألف جندى روسى من الاحتياط، كذلك تم القضاء على 4 آلاف مقاتل أوكرانى فى الشرق".





وأضاف شويجو، بأن القوات الروسية تقصف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، ولكننا نعمل فى نفس الوقت لتجنب الخسائر بين المدنيين.

وفيما يخص العلاقات الروسية مع الغرب، قال شويجو، إن "الغرب يسعى لابتزاز موسكو، ويطيل أمد الصراع بالدعم العسكرى لكييف".

كما أكد أن هناك 200 قمر صناعى يستخدمها الغرب لمراقبة روسيا، لافتا إلى أن إعلام الغرب لا ينظر فى نفس الوقت إلى الجرائم التى ترتكبها كييف.

وتابع شويجو، بأن بحر آزوف تحول إلى بحر روسى مع نجاح العمليات، مشيرا إلى أن مينائى بيرديانسك وماريوبول يعملان بشكل طبيعى.

وعن ميزانية الدفاع الروسية، قال شويجو، إننا سنزيد حجم المخصصات القتالية لجميع الأفرع، مضيفا لقد بدأنا تزويد القوات البحرية بصواريخ سيركون، كذلك القوات الجوية الفضائية دعمت بمنظومة اتصالات، مؤكدا أنه تم تسريع عمليات تسليح الجيش الروسى بأنواع أسلحة جديدة.

وتابع وزير الدفاع الروسى، بأن بلاده ستواصل التعاون مع قوات الصين الشعبية، مشيرا إلى أنه تم إجراء مناورات بحرية واسعة النطاق فى 2022.

وفيما يخص ملف الناتو، قال شويجو، إن الحلف أنفق 97 مليار دولار لدعم أوكرانيا، مضيفا أننا نواجه تحالفا غربيا مع استمرار تدفق الأسلحة والخبراء لكييف، ولكننا نوسع علاقتنا رغم مساعى عزلنا دوليا، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".