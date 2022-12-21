بوتين يشارك فى تدشين أكبر حقل للغاز فى شرق سيبيريا

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين إن تشغيل حقل "كوفيكتا" للغاز الذى يعتبر الأكبر بشرق سيبيريا، يعتبر حدثا هاما فى تطور قطاع الغاز بروسيا ويعنى ظهور مركز إيركوتسك لاستخراج الغاز. جاء هذا التصريح خلال مشاركة بوتين فى حفل تدشين حقل كوفيكتا وجزء "كوفيكتا – تشياندا" من خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا"، وفقا للقناة الإخبارية.

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