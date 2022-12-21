ماكرون يوجه تحذيرا شديد اللهجة بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - حذر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون من عدم منح روسيا ضمانات أمنية إذا جرت مفاوضات سلام مع أوكرانيا، وذلك على الرغم من انتقادت أوروبية لذلك الموقف واتهام باريس بالتسامح مع موسكو.





وقال ماكرون فى مقابلة بثت على شاشتى "تى إف 1" و"إل سى إى" الفرنسيتين، إن "السلام يتطلب محادثات، ولكن أولاً وقبل كل شيء يجب وضع ضمانات لأوكرانيا، لسلامة أراضيها وأمنها على المدى الطويل. ولكن أيضا لروسيا، باعتبار أنها ستكون طرفا فى معاهدة السلام".

وتابع "من يلُمنى على التفكير فى مثل هذا الموضوع فليشرح لى ما الذى يقترحه".

وحذر الرئيس الفرنسى من أن "ما يقترحه أولئك الذين يرفضون الإعداد لهذا الأمر والعمل عليه، هو الحرب الشاملة التى ستشمل القارة بأكملها"، مؤكداً رفضه لهذا الخيار.

وكان ماكرون، قد صرح فى وقت سابق، بأن هناك "ضرورة أن تشمل هندسة الأمن المستقبلية فى أوروبا ضمانات لروسيا".

وقال "يجب أن نفكر فى الهيكل الأمنى الذى سنعيش فى ظله غدا. نحن نتحدث بشكل خاص عن كلام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأن الناتو يقترب من حدود روسيا، وينشر أسلحة يمكن أن تهددها".

وأضاف: "ستكون هذه المسألة جزءا من المناقشات حول السلام، ونحن بحاجة إلى الاستعداد لما سيحدث بعد النزاع الأوكرانى والتفكير فى كيفية حماية حلفائنا، وفى الوقت نفسه منح روسيا ضمانات أمنية عندما تتم العودة إلى طاولة المفاوضات".