الأمن الروسى يحبط عمليات تخريبية أوكرانية فى لوجانسك

جدة - نرمين السيد - وقالت أجهزة الأمن إنه تم العثور على مخبأ به قنبلة بدائية، وكان أندريه ماروتشكو، الضابط فى قوات لوجانسك قد أعلن فى وقت سابق أن قوات المنطقة سجلت تزايد عدد مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية فى منطقة العمليات القتالية.
وقال:"فى منطقة مسؤولية المليشيات الشعبية التابعة للوجانسك، نلاحظ تزايد عدد مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية"، مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية للمخربين الأوكرانيين تتمثل فى كشف مواقعنا وتحديد مواقع تخزين الأسلحة والمعدات وضبط وتوجيه نيران المدفعية، مضيفا أن المخربين الأوكرانيين يعملون ضمن مجموعات صغيرة العدد تضم عادة ما بين 10-12 شخصا.
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