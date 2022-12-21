العالم اليوم - مصر.. "قرار قضائي" يضع الزمالك في ورطة كبيرة

انتم الان تتابعون خبر مصر.. "قرار قضائي" يضع الزمالك في ورطة كبيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 02:20 مساءً - قضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر، الأربعاء، برفض الاستشكال المقدم من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لوقف تنفيذ الحكم بالحجز على حساب النادي بأحد البنوك وأيدت الحكم السابق.

ورفض قاضي التنفيذ في وقت سابق تظلم رئيس الزمالك، وأمر باستمرار إجراءات الحجز على أرصدة نادي الزمالك والتنفيذ لصالح الرئيس الأسبق للنادي ممدوح عباس بعد مراجعة الأوراق، والتأكد من صحة الأحكام، وتم رفع الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت القرار.

وأكدت المحكمة خلال نطق القرار أنها قررت استمرار إجراءات الحجز على أرصدة نادي الزمالك والتنفيذ لصالح ممدوح عباس بعد مراجعة الأوراق والتأكد من صحة الأحكام الصادرة لصالح الأخير.

محامي ممدوح عباس

وكشف كمال شعيب محامي ممدوح عباس أنه لم يتم الحجز على أرصدة نادي الزمالك سوى من بنك واحد فقط، وذلك بعد حديث رئيس الزمالك بشأن وجود سيولة مادية في الوقت الحالي، تقدر بنصف مليار جنيه، حيث تداولت وسائل إعلام مصرية حجز ممدوح عباس على حسابات نادي الزمالك بجميع البنوك المصرية.

وأكد شعيب أن ممدوح عباس رفض الشروع في اتخاذ أي إجراء تنفيذي بخصوص الأحكام النهائية واجبة النفاذ، إلا بعد انتهاء كافة البطولات الرياضية التي يخوضها النادي وانتهاء الموسم الرياضي، حتى لا يؤثر ذلك على أي من الفرق الرياضية، وذلك على الرغم من استمرار الإهانات اليومية التي يتعرض لها ممدوح عباس من إدارة النادي الحالية.