العالم اليوم - قرار من بيلاروسيا بشأن منطقة متاخمة لأوكرانيا وروسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 02:20 مساءً - أصدرت بيلاروسيا، الأربعاء، قرارا يضع مؤقتا قيودا على إمكانية الوصول إلى أجزاء من منطقة غوميل في الجنوب الشرقي المتاخمة لأوكرانيا وروسيا.

وقالت حكومة بيلاروسيا على موقعها الإلكتروني إنها "ستقيد مؤقتا الوصول إلى المنطقة الحدودية داخل ليوفسكي وبراجنسكي وخوينيكي في غوميل والإقامة المؤقتة بها والتحرك بداخلها".

واستخدمت القوات الروسية بيلاروسيا كنقطة انطلاق لهجومها غير الناجح على العاصمة الأوكرانية كييف في فبراير، وتزايد التعاون العسكري بين موسكو ومينسك في الأشهر الأخيرة.

ولم توضح الحكومة إلى متى ستستمر هذه القيود، لكنها قالت إن قرارها لن يسري على المسؤولين والعمال والمقيمين في تلك المناطق.

وبدأت بيلاروسيا في إجراء ما وصفتها بتدريبات على مكافحة التخريب في منطقة غوميل في 11 أكتوبر.

ووصل جنود روس إلى بيلاروسيا بعد 4 أيام من بدء التدريبات للانضمام إلى تجمع بالمنطقة أقامته الجارتان.

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيلاروسيا، الإثنين، في أول زيارة له للبلاد منذ عام 2019، مما أثار مخاوف في كييف من أنه يعتزم الضغط على حليفته لفتح جبهة جديدة في اجتياح أوكرانيا.