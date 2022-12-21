روسيا تعلن انطلاق تدريبات بحرية مشتركة مع الصين اليوم

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن التدريبات تهدف إلى تعزيز التعاون العسكرى البحرى بين روسيا والصين ولضمان السلام والاستقرار فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأضافت أن التدريبات ستشمل تنفيذ إطلاق صواريخ ومدفعية مشتركة وتدريب عمليات مضادة للغواصات بالاستخدام العملى للأسلحة، لافتة إلى أن المناورات ستجرى بمشاركة السفن العسكرية الروسية والصينية والطائرات والمروحيات التابعة لطيران أسطول المحيط الهادئ الروسى والقوات البحرية للجيش الصينى.

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