روسيا تعلن السيطرة على خطوط أمامية جديدة بـ دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية"، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 60 جنديا أوكرانيا فى كوبيانسك، وتدمير مستودعات أوكرانية فى خيرسون وزابوريجيا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.