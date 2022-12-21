عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فى بيان، إن عضو الكنيست تسفيكا فوجيل من القوة اليهودية "حزب بن غفير" اقتحم المسجد الأقصى، وقام الحاخام الإسرائيلى رئيس إدارة "جبل الهيكل"، شمشون البويم بإرشاده.

واقتحمت مجموعات متتالية من المستوطنين الأقصى، عبر باب المغاربة، وقام البعض بأداء صلوات خاصة فى المنطقة الشرقية للأقصى بالقرب من مصلى باب الرحمة.

وانتشرت قوات الاحتلال فى ساحات الأقصى، كما رافقت المجموعات المقتحمة.

ومنعت الشرطة على أبواب الأقصى، الشبان والنساء من الدخول إلى المسجد، وطالبتهم بالعودة بعد الساعة الثانية والنصف عصرا بعد انتهاء فترتى الاقتحامات، مهددة بتنفيذ اعتقالات فى حال البقاء والتواجد على أبوابه، واضطر بعض الشبان المقدسيين لأداء صلاة الفجر على الأبواب بعد منعهم من الدخول.