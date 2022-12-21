العالم اليوم - معشوق العراقيين.. مسابقة لاختيار أجمل طيور الحب

انتم الان تتابعون خبر معشوق العراقيين.. مسابقة لاختيار أجمل طيور الحب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 01:21 مساءً - نظمت جمعية مربي طائر "البادجي" أو طائر الحب كما يطلق عليه العراقيون مسابقة لاختيار الطائر الأجمل من بين العديد من أصنافه في العراق.

جمال هذا الطائر وصوته المميز جعله واحدا من أشهر واحب أنواع الطيور لدى العراقيين، إنه طائر الحب أوالبادجي الذي أقيمت له مسابقة في بغداد لاختيار الأجمل من بين أنواعه المختلفة.

يقول مربي طيور، منتظر يوسف: "اليوم المعرض هو بادرة خير إسوة بالدول المتطورة مثل أوروبا هي هواية عصافير وهي مكلفه للمربي من ناحية العلاجات وغيرها".

ويضيف منتظر يوسف لـ"دوت الخليج": "هذه الطيور نربيها بدافع الحب وهي هواية جميلة اتو إخواننا من جميع المحافظات من الجنوب والشمال نلتقي بهم لدينا أهداف قطرية للمشاركة في المعارض في أوروبا والخليج".

المسابقة نظمت من قبل جمعية مربي البادجي وبإشراف حكام اختصاص في معرفة أصناف هذا الطائر والسلالة التي ينحدر منها.

ويقول عضو لجنة تحكيم اختيار الطيور، عامر عزيزي: "الطيور يحكم عليها وفق معايير خاصة وفق العيوب والمزايا وفق ضوابط منظمة wb منظمة البادجي العالمية التي وضعت شروط خاصة للتحكيم".

ويضيف عامر عزيزي، لـ"دوت الخليج" وهو يقف بين عشرات الطيور المختلفة وبألوانها الزاهية، "هناك طيور البادجي الاسترالي والإنجليزي والهاجرمو التي تحمل الكرست أوالوردات في الرأس".

من جانبه أشاد نائب رئيس جمعية مربي البادجي، علي التميمي، بنوعية المشاركة في المسابقة، قائلا: "الحقيقة شيء يفرحنا ويسعدنا شاهدنا مستويات الطيور التي شاركت في المعرض وأعداد كبيرة من المربين هذا شيء مفرح صراحة أصبح وعي لدى المربي وزيادة أكثر لهذه الهواية الجميلة".

الانفتاح الذي شهده العراق بعد عام الفين وثلاثة على استيراد أصناف جديدة من هذا الطائر الذي يعرف بمعشوق العراقيين جعل الاهتمام به يزداد أكثر فأكثر..

تربية طائر البادجي تحولت من متعة شخصية إلى هواية شبه عامة لدى العديد من العراقيين بل وبات لهذا الطائر جمعية خاصة تعنى به وبالحفاظ على نسله.