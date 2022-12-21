جدة - نرمين السيد - وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا، ميخائيل أوليانوف، قد أعلن فى وقت سابق، أنه من المقرر أن يقوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى بزيارة إلى موسكو، حيث سيتواصل الحديث مع الجانب الروسى فى صيغة مشتركة بين الهيئات والوزارات، لأن الحديث سيتعلق بالحرس الوطنى ووزارتى الداخلية والخارجية وشركة "روس آتوم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير وكالة الطاقة الذرية يزور موسكو فى هذا الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.